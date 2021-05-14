شاهد: دمار واسع في مدن إسرائيلية وفلسطينية

تجددت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى ظهر الجمعة قرب باب المجلس بالإضافة إلى اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى الخسائر الإسرائيلية جراء إطلاق صواريخ من حركة حماس باتجاه المناطق الإسرائيلية.
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