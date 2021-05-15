فيديو: اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والأمن الإسرائيلي في الخليل

اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع قوات الأمن الإسرائيلية السبت في مدينة الخليل في مواجهات هي الأقوى منذ عدّة سنوات في الضفة الغربية. وتشهد الضفة وداخل إسرائيل حركة احتجاجية ضدّ السياسات الإسرائيلية منذ فترة، واشتدت وطأتها مع بدء العمليات العسكرية في غزة الإثنين الفائت. في السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال تسعة أشخاص في الداخل الإسرائيلي، يشتبه في قيامهم بأعمال شغب ومهاجمة الشرطة. وأظهر مقطع فيديو التقطته الشرطة رجال أمن خلال مداهمة ليلية لشقة وتكبيل أيدي المشتبه بهم. وجرت الاعتقالات في منطقة مدينة حيفا. وشهدت المنطقة عدداً من الهجمات الانتقامية التي نفذها حشود من العرب واليهود في اللد ويافا وحيفا وأماكن أخرى داخل إسرائيل.