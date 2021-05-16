فيديو: اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين والشرطة البريطانية

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في لندن السبت حيث خرج الآلاف للتظاهر ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
سار المتظاهرون إلى السفارة الإسرائيلية مرددين شعارات مؤيدة للفلسطينيين ولوحوا بالأعلام واللافتات، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عقب الاشتباكات التي وقعت هذا الأسبوع بين إسرائيل ونشطاء حماس.
وأصيب بعض الضباط بجروح طفيفة. وطالب المنظمون الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل.
No Comment المزيد من
فيديو | إعصار عنيف يتوجه إلى غرب الهند بعد موجة الوباء القاتلة
شاهد: الطلاب في طليعة المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكولومبية
شاهد: غارة إسرائيلية تدمر مسجداً في جباليا شمال غزة
فيديو: اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والجيش الإسرائيلي في الخليل
شاهد: الآلاف يتظاهرون في سيدني الأسترالية دعماً للفلسطينيين
فيديو: تدشين كنيس "رمزي" في كييف في ذكرى إحدى أكبر المجازر النازية
شاهد: اليونان تفرش السجاد الأحمر للسياح الأجانب العائدين
شاهد: دمار واسع في مدن إسرائيلية وفلسطينية
شاهد: السكان الأصليون يشاركون في مظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبيا
شاهد: صحفية من غزة تصور وتروي على الهواء مباشرة القصف الإسرئيلي لبرج الشروق
شاهد : صلاة العيد في آيا صوفيا في اسطنبول
فيديو: مسلمو العالم من القاهرة إلى بكين يؤدون صلاة عيد الفطر
شاهد: دمار كبير في غزة ومدن إسرائيلية وسط استمرار التصعيد
شاهد: الاستعدادات الأخيرة قبل فتح دور العرض السينمائي في فرنسا
شاهد: طاه يقوم بإعداد البيتزا فوق صخور بركان غواتيمالا