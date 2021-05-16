فيديو: اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين والشرطة البريطانية

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في لندن السبت حيث خرج الآلاف للتظاهر ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.

سار المتظاهرون إلى السفارة الإسرائيلية مرددين شعارات مؤيدة للفلسطينيين ولوحوا بالأعلام واللافتات، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عقب الاشتباكات التي وقعت هذا الأسبوع بين إسرائيل ونشطاء حماس.

وأصيب بعض الضباط بجروح طفيفة. وطالب المنظمون الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل.