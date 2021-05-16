شاهد: غارة إسرائيلية تدمر مسجداً في جباليا شمال غزة

تفقد مواطنون أنقاض مسجد "قليبو" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي دمرته غارة جوية إسرائيلية. وأدى التصعيد الحاد في أعمال العنف، الذي دخل يومه السادس الآن، إلى سقوط المزيد من القتلى في حين اجتاحت الاشتباكات الضفة الغربية المحتلة. وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية عدة مواقع في قطاع غزة المكتظ بالسكان، والذي تحاصره منذ أكثر من عقد ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً على الأقل يوم الأحد...