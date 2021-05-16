فيديو | إعصار عنيف يتوجه إلى غرب الهند بعد موجة الوباء القاتلة

قال مسؤولون الأحد إن إعصاراً شديداً يضرب بحر العرب قبالة جنوب غرب الهند مع رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة (87 ميلاً في الساعة)، ما تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المتوقع أن يصل إعصار تاوكتا، وهو أول عاصفة كبرى في الموسم، إلى اليابسة يوم الثلاثاء في ولاية غوجارات.

من المحتمل أن تعرقل العاصفة الهائلة معركة الهند ضد موجة فيروس كورونا التي تجتاح البلاد بأعداد مدمرة للقتلى، حيث قد تؤدي إجراءات إغلاق الفيروس إلى إبطاء أعمال الإغاثة وقد يؤدي الضرر الناجم عن العاصفة إلى تدمير الطرق وقطع خطوط الإمداد الحيوية.