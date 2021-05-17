أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في مدينة سديروت قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه القطاع الفلسطيني. واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة الإثنين، بعد أسبوع من أعمال العنف بين الدولة اليهودية ونشطاء فلسطينيين خلف أكثر من 200 قتيل في حين ذهبت الدعوات الدولية لوقف التصعيد أدراج الرياح.
فليل الأحد إلى الاثنين شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على قطاع غزة وأطلقت فصائل مسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل.
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