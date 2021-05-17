شاهد: رجال إطفاء فلسطينيون يحاولون إخماد حريق هائل في مصنع للإسفنج شرقي جباليا

حاول رجال إطفاء فلسطينيون إخماد حريق هائل اندلع في مصنع "فومكو" للأفرشة والإسفنج شرق جباليا شمال قطاع غزة، جرّاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة الإثنين، بعد أسبوع من أعمال العنف بين الدولة اليهودية ومسلحين فلسطينيين خلّف أكثر من 200 قتيل في الوقت الذي ذهبت فيه الدعوات الدولية لوقف التصعيد أدراج الرياح.
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