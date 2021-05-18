شاهد: يابانيون يتظاهرون ضد إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف

خرج يابانيون في مظاهرة للمطالبة بإلغاء إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب مخاوفهم من زيادة انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان نشطاء مناهضون للأولمبياد قدّموا الجمعة عريضة يطالبون فيها بإلغاء الدورة.

وقع أكثر من 352 ألف شخص على عريضة على الإنترنت بعنوان "ألغوا أولمبياد طوكيو لحماية حياتنا"، أطلقها في أوائل أيار/مايو كنجي أوتسونوميا، المحامي والمرشح السابق لمنصب حاكم طوكيو.