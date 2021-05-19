حتى مع نشر إسبانيا جيشها على الحدود مع المغرب، وصل آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني يوم الثلاثاء,
وتمكن الجيش من طرد ما يقرب من نصف المهاجرين الذين قفزوا على الأسوار أو سبحوا في البحر وصولا إلى الأراضي الأوروبية.
تسبب التدفق المفاجئ للمهاجرين في أزمة إنسانية لسبتة، المدينة الإسبانية التي يبلغ عدد سكانها 85000 نسمة والمفصولة عن المغرب بسياج مزدوج العرض يبلغ طوله 10 أمتار (32 قدمًا).
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