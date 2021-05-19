أصابت الضربات الإسرائيلية مبنى سكنيًا في مدينة غزة ودمرت مركزًا لجمعية نسوية تديره حماس.

وتتواصل هذه العمليات العسكرية على الرغم من الدعوات إلى وقف إطلاق النار لوضع حدّ لأكثر من أسبوع من إراقة الدماء.