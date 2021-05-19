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اصرائيل تقصف مبنى سكتيا

أصابت الضربات الإسرائيلية مبنى سكنيًا في مدينة غزة ودمرت مركزًا لجمعية نسوية تديره حماس.

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وتتواصل هذه العمليات العسكرية على الرغم من الدعوات إلى وقف إطلاق النار لوضع حدّ لأكثر من أسبوع من إراقة الدماء.

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