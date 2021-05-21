شاهد: اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في كولومبيا

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في مدينة ميديلين الكولومبية، بعد خروج سكان المدينة إلى الشوارع الأربعاء احتجاجا على انتهاكات ارتكبتها الشرطة وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين.
ويأتي الاحتجاج قبل الحوار مع الحكومة والذي تم إيقافه بسبب رفض الحكومة الاعتراف بانتهاكات الشرطة في المظاهرات الدامية التي اندلعت في 28 أبريل/ نيسان ضد الرئيس إيفان دوكي.
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