استكشافات معمارية مستقبلية في معرض بينالي البندقية الذي طال انتظاره

بعد أشهر من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، أصبحت البندقية جاهزة لاستقبال الآلاف من هواة الهندسة المعمارية في معرض بينالي الدولي ال17 للعمارة، بعد تأجيله لمدة عام بسبب الوباء.

من خلال التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين وفحوصات درجة الحرارة، يتمكن الزوار من الدخول إلى المبنيين الرئيسيين.

تناول المعرض هذا السؤال : "كيف نعيش معا؟" ، موضوع له علاقة وثيقة بالظروف الحالية حيث يواصل العالم محاربة جائحة كورونا .

تم عمل هذا البالون في بوينس آيرس، وهو جزء من مجموعة متنامية من "المتاحف العائمة" التي تدعو الجميع إلى تقليل استهلاك المواد وإعادة استخدامها وتدويرها.