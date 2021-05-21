شاهد: اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في الأقصى

اندلعت مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت المواجهات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، وردد مئات المصلين شعارات مؤيدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحملوا أعلام فلسطين وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية ورصاصا مطاطيا لتفريق المتظاهرين.