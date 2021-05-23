شاهد: "فيرجن غالاكتيك" تقوم برحلتها التجريبية الثالثة والناجحة إلى الفضاء

تمكنت المركبة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" من التحليق بنجاح في ثالث رحلة تجريبية مأهولة إلى الفضاء. ووصلت طائرة الفضاء "في إس إس يونيتي" إلى ارتفاع تجاوز 55 ميلاً بعد إطلاقها من السفية الأم "في إم إس إيف"، قبل الانزلاق بسلاسة إلى مدرج هبوط في محطة الفضاء الأمريكية، في رحلة حملت تجارب تقنية لبرنامج فرص الطيران التابع لوكالة "ناسا" الفضائية.
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