ساعد العشرات من الشبان، نظمي الدحدوح، الفسلطيني البالغ من العمر 70 عاما، على نصب خيمة فوق ركام منزله الذي دمرته غارة جوية إسرائيلية، في الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي دامت 11 يوما.
وقال الدحدوح "لا نملك منزلا آخر، أنا سأقيم خيمة فوق ركام منزلي، إلى حين إعادة بنائه، آمل أن يكون ذلك قريبا كي لا نبقى مشردين".
وتسببت الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار في مقتل أكثر من 200 فلسطيني وتشريد الآلاف ودمرت المباني والبنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء القطاع المحاصر.
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