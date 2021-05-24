فيديو | طيارة روسية بعمر 52 تشارك في استعراض جوي "بهلواني" في موسكو

حلقت إحدى أكثر الطيارات البهلوانيات حصولاً على الميداليات في روسيا في السماء يوم السبت خلال عرض جوي في موسكو. وتبلغ سفيتلانا كابانينا 52 عاما وشاركت في تقديم عرض ضمن مهرجان "السماء - النظرية والتطبيق". وتميز الحدث بفرق "الأكروبات" والطائرات القديمة والمروحيات - ومسابقة على الطائرات محلية الصنع.
قال الكولونيل فاسيلي غيرغيادي، وهو طيار مقاتل سابق استقبل كابانينا بعد هبوطها: "عندما أشاهد عروضها (كابانينا) ، كانت الدموع في عيني". ثم أضاف: "أنا رجل، لكننا لم نتمكن من أداء مثل هذه الأشياء في يومنا هذا".
قبل رحلتها، قالت كابانينا إن عدد الطيارين الإناث في روسيا حالياً أقل مما كان عليه خلال الحقبة السوفياتية، لكن هذا الحماس للرياضة بين النساء كان يتزايد. وحضر المهرجان نحو 30 ألف شخص خلال يومين.
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