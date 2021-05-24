شاهد: في نيويورك... كلاب الصيد وأصحابها في مهمة لوقف غزو الفئران

في وقت متأخر من كل ليلة جمعة، يجوب عشاق الكلاب وحيواناتهم الأليفة عدة أزقة مظلمة في نيويورك في مهمة واحدة: اصطياد وقتل أكبر عدد ممكن من الفئران. الكلاب المستعان بها، ومعظمها كلاب صيد تبحث في أكياس القمامة عن هذه القوارض.

تشتهر القوارض ذات الفراء في نيويورك بسمعتها السيئة. تقول الأسطورة أن عدد الفئران في المدينة يساوي عدد البشر، حوالي ثمانية ملايين، حيث يختبر مسؤولو الصحة العامة بانتظام تقنيات جديدة للسيطرة على سكان المدينة غير المرغوب فيهم، بما في ذلك وضع الثلج الجاف في جحور الفئران لخنقهم.

بسبب جائحة كورونا، حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من "سلوك القوارض غير المعتاد والعدواني" بعد إغلاق المطاعم والمكاتب جراء إجراءات الإغلاق مما أدى إلى تقليل مصادر الغذاء.