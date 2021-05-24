يظهر مقطع مصور أثار حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال إيطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري، الأحد والذي أودى بحياة 14 شخصا وإصابة شخص بجروح خطرة جدا.

وكان طفلان في التاسعة والخامسة من العمر قد أصيبا ونقلا إلى تورينو للعلاج، لكن سرعان ما قضى الأول متأثراً بجروحه. ويعاني الثاني خصوصا من صدمة في الرأس وكسور في الساقين.

وأعرب الرئيس الايطالي سيرجيو مارتيلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي عن "الألم العميق". الحادث وقع عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,30 ت غ) على بعد مئة متر من أعلى محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية. والحادث ناجم عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أدى إلى سقوط المقصورة وكان على متنها 15 شخصا.

وكان التلفريك قد أغلق بين العامين 2014 و2016 للصيانة.