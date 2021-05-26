اجتاحت رياح عنيفة وأمطار غزيرة مناطق شرق الهند الأربعاء بعد أسبوع على إعصار ضرب الساحل، ما أجبر السلطات التي تبذل جهودا مضنية في مكافحة وباء كوفيد، على إجلاء أكثر من 1,2 مليون شخص.
ويقول العديد من الخبراء إن تكرار وكثافة العواصف في المياه شمال المحيط الهندي، يزدادان تحت تأثير الاحتباس الحراري وحرارة المياه.
الأسبوع الماضي أودى الإعصار تاوكتاي، وهو أول عاصفة استوائية كبرى تضرب الهند هذا الموسم، بحياة 155 شخصا على الأقل. والعاصفة الأخيرة التي أطلق عليها الإعصار ياس، أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 1,2 مليون مليون شخص في ولايتي البنغال الغربية وأدويشا الواقعتان شرقا.
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