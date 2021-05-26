سجلت ماليزيا 7.478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 533.367 حالة، وقالت السلطات الماليزية إنه تمّ تسجيل زيادة في عدد الإصابات بمقدار خمسة أضعاف منذ بداية العام. ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 2300 مع آخر الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها حتى هذا الأربعاء.

والمكان الذي يتجلى فيه تفاقم فيروس كورونا في ماليزيا هو المقابر حول العاصمة حيث يندفع الناس إلى المقابر على غرار "نصب نيرفانا" المقبرة البوذية الطاوية والمسيحية في سيمينيا.

وقد حذر المدير العام للصحة نور هشام عبد الله من أن البلاد عليها "الاستعداد للأسوأ".

وكانت الحكومة قاومت الدعوات إلى الإغلاق الكامل، خوفا من كارثة اقتصادية، لكنها أغلقت جميع المدارس وحظرت تناول الطعام في المطاعم وحظرت الأنشطة الاجتماعية والسفر بين الدول.

وزادت قيود الأعمال والتسوق يوم الثلاثاء وخفضت وسائل النقل العام إلى النصف. قدمت ماليزيا حوالى 2.5 مليون جرعة على الأقل من اللقاح إلى سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة. ولكن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة، مع مجموعات تنمو من المتغيرات التي نشأت في جنوب افريقيا والهند.