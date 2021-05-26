شاهد: إجلاء قرابة مليوني شخص بسبب إعصار "ياس" في الهند

اضطرت السلطات الهندية إلى إجلاء حوالي مليوني شخص من منازلهم بسبب عواصف إعصار "ياس" التي حصدت ما لا يقل عن 155 قتيلا بغرب البلاد حتى الآن.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى إقليم وسط البنغال اليوم الأربعاء مع وصول سرعة الرياح إلى 165 كيلومتراً في الساعة.
وقال خبراء إن احترار مياه المحيط الهندي كنتيجة للتغير المناخي ساهم في رفع تردد وسرعة تلك العواصف.
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