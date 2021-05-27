وسط الأنقاض والدمار جراء القصف الإسرائيلي، لم يتردد شباب فلسطينيون في جلب الفرحة لأطفال قطاع غزة من خلال ارتداء زي المهرجين والنزول إلى الشوارع الحزينة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.
تحاول الجهود الدبلوماسية الجارية ترسيخ الهدنة الهشة التي توسطت فيها مصر، مع خطط لإعادة بناء قطاع غزة حيث دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية البنية التحتية ودمرت المباني.
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