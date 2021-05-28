بدا جزء كبير من مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خاليا من السكان ويسوده هدوء غريب صباح الجمعة، غداة عملية إخلاء "وقائية" التي أمرت بها السلطات تحسبا لثوران جديد لبركان نيراغونغو.

وخلافا للأيام الأربعة الماضية، شهدت الليلة هدوءا نسبيا عند سفح البركان: فقد تراجع عدد الزلازل وشدتها.

وفجر الجمعة، كان وسط المدينة شبه مهجور في غياب النشاط المعتاد في المدينة في هذا الوقت. ولم يكن هناك أي محل تجاري مفتوح بينما يتجول عدد قليل جدا من المشاة ودراجات الأجرة في الشوارع.