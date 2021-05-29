شاهد: غزة وبحرها.. مئات الفلسطينيين يسرقون لحظات من الفرح بعد جحيم القصف والدمار

بعد أن وضعت الحرب أوزارها وصمتت أصوات المدافع واختفت المقاتلات من سماء غزة ورشقات الصواريخ ودوي صفارات الإنذار، خرج الفلسطينيون في القطاع إلى البحر ونسيمه العليل والتمتع بشمس ساطعة على شواطئ غزة بعد أسبوع على إعلان وقف النار بين إسرائيل وحركة حماس، واعرب السكان عن ارتياحم لغياب الطائرات الحربية من سماء المدينة.
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