شاهد: جنود أمريكيون يضعون الأعلام على قبور الجنود في أرلينغتون عشية يوم الذكرى

وضع أكثر من 1000 من أفراد الجيش الأمريكي أعلامًا أمريكية صغيرة أمام حوالي 260 ألف قبر في مقبرة أرلينغتون الوطنية عشية إحياء يوم الذكرى الذي يعتبر كجزء من تقليد سنوي يكرم الجنود الذين قتلوا أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي.