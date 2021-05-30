شاهد: شبان فلسطينيون يمارسون رياضة الباركور على أنقاض بنايات دمرها القصف الإسرائيلي في غزة

على أنقاض برج الجلاء الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في قطاع غزة يمارس شبان فلسطينيون رياضة الباركور. لقد دمر المبنى المكون من 13 طابقا، وكان يضم وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس ومكتب قناة الجزيرة القطرية. ويبدو أن وقف إطلاق النار بين الفسطينيين في قطاع غزة والإسرائيليين هو ساري المفعول، بعد أحد عشر يوما من الغارات الإسرائيلية الدامية على القطاع، وإطلاق الفلسطينيين آلاف الصواريخ التي أجبرت عددا لا يحصى من الإسرائيليين على البحث عن ملاذ من الصواريخ.
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