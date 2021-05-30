شاهد: مظاهرة في بولندا دعماً للمعارضة البيلاروسية

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البولندية وارسو للتعبير عن دعمهم للمعارضة البيلاروسية، ووقوفهم إلى جانب رومان بروتاسيفيتش الصحفي المعارض الذي يشتبه بأن نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو قام بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية كانت تقل الشاب المعارض من أجل اعتقاله.
والمعارض بروتاسيفيتش البالغ من العمر 26 عاما، هو رئيس التحرير السابق لمحطة نيكستا المعارضة التي اضطلعت بدور رئيس في تنظيم الحركة الاحتجاجية التاريخية ضد لوكاشنكو في 2020. واعتقل الأحد الماضيث في مينسك.
وبررت بيلاروسيا اعتراض الطائرة بتلقيها إنذارا بوجود قنبلة تبيّن لاحقا أنه كاذب. وتم في هذا السياق اعتقال المعارض المدرج منذ تشرين الثاني/نوفمبر على لائحة الأشخاص "الضالعين في أنشطة إرهابية" في بيلاروس.
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