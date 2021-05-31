أقدم عشرات النشطاء من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، على إغلاق مخزن للصويا يقع في ميناء سان نازير في غرب فرنسا، احتجاجا على استيراد فول الصويا إلى فرنسا.
هذه الحركة الاحتجاجية انطلقت عند فجر اليوم الإثنين، وقام عدد من الشبان التابعين لمنظمة "غرينبيس" غير الحكومية بتقييد أنفسهم، مستخدمين سلاسل معدنية بالأبواب الخارجية للمخزن لمنع وصول أيا كان إلى الداخل، و"يخزن المستودع أطناناً من فول الصويا المستورد كل شهر".
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