شاهد: في غزة... حتي المسارح وعروض الدمى المتحركة لم تسلم من القصف الإسرائيلي

بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يومًا من القصف بين إسرائيل وحماس، خرج الفنان الفلسطيني ومؤسس بيت الفن نبيل الخطيب للبحث عن دمى العرض بين أطنان الركام والدمار في غزة. يحاول الخطيب انقاذ الدمى التي سلمت من القصف من المسرح المدمر لمواصلة عمله الفني الذي يحاول من خلاله إعادة البسمة على وجوه الأطفال الفلسطينيين.
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