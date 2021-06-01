في حملة "لإعادة الحياة إلى الشوارع التي شهدت الكثير من الدمار"، نزل متطوعون فلسطينيون إلى شوارع غزة كجزء من مبادرة لتنظيف شوارعها من الأنقاض عقب وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل.

وتحت شعار "سنعيد بناءه"، بدأ المتطوعون في إزالة الدمار، الذي خلفه القصف الإسرائيلي في هجوم استمر 11 يوما، في الشارع الذي كان يضم فيما مضى مبنى الشروق، أحد أقدم الأبراج في مدينة غزة.

وركزت الحملة أعمالها في حي الرمال الراقي الذي استهدف بشدة من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة 42 شخصا في يوم واحد. ووصلت حصيلة القتلى في الصراع الأخير إلى 248 فلسطينيا و12 إسرائيليا.