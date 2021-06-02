قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على الطريق السريعة 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا ليلة الإثنين 31 مايو / أيار مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.
وقال كريج مارتن، ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا: "تمكن الضابط المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم بها".
ولم تحصل أي إصابات لدى الطيار الرئيسي أو المتدرب المرافق له عند الهبوط. وأغلقت جميع الممرات المتجهة شرقا للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.
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