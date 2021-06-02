وضع مهرجان بينالي الرقص الذي تحتضنه مدينة ليون الفرنسية إفريقيا والشباب في قلب الحدث هذا العام بعد أن أدرج مشاركة عدة فنانين من 16 دولة إفريقية في فعاليته، بما في ذلك مصمم الرقصات النيجيري كودوس أونيكيكو وراقصوه. وقام كودوس أونيكيكو بتكييف مقتطف من عرضه ليشمل 16 راقصًا شابًا من الهواة من جميع أنحاء ليون لحضور العرض الافتتاحي التقليدي الذي أقيم هذا العام على خشبة مسرح في موقع فورفيار الشهير، بدلاً من الشوارع.
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