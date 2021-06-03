تم إغلاق الجزء الأخير من المسلك المؤدي إلى محيط فوهة بركان في العاصمة الآيسلندية ريكيفيك، حيث تهدد الحمم البركانية المنبعثة من البركان بقطع الطريق أمام من يريد النظر إلى المشهد المثير للبركان من قمة تل. وكان البركان بدأ في الثوران منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا يبدو أنه سيتوقف قريبا.