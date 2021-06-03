فيديو: كرة "ليغو" يبلغ ارتفاعها أكثر من 4 أمتار في الدنمارك احتفالاً بـ"يورو 2020"

أنهى فريق "ليغو" في مدينة بيلوند الدنماركية بناء أكبر طابة "ليغو" في العالم، في مركز يعرف باسم "بيت الليغو"، احتفالاً ببطولة يورو 2020 لكرة القدم التي ستبدأ في الحادي عشر من حزيران/يونيو. ومدينة بيلوند التي تقع وسط الدنمارك تعتبر "مسقط رأس" لعبة ليغو. ويبلغ علوّ الطابة أكثر من 4 أمتار، واستخدم في بنائها نحو 170 ألف قطعة...