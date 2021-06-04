شاهد: متطوع بزي مهرج يساعد أطفال مومباي في الهند على مقاومة كوفيدـ19

بادر الموظف الإجتماعي الهندي أشوك كورمي بمساعدة جيش من المعجبين الأطفال، في محاربة فيروس كورونا في الأحياء الفقيرة في مومباي، مستغلا في ذلك زي المهرج. وارتدى كورمي بدلة مهرج زاهية الألوان، ليقضي هذا المدير التنفيذي البالغ من العمر 37 عاما أيام إجازته في تطهير الأماكن العامة، وتوزيع الكمامات وتوعية الناس بخصوص وباء كوفيدـ19، مستعينا بوسائل الاتصال المرئية والملصقات، ويقبل عليه الأطفال كلما يرونه. وينفق كورمي في حدود 205 دولارات أي ثلث راتبه الشهري، على شراء الأزياء ومعدات الصرف الصحي.