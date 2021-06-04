تجمع آلاف السودانيين وسط العاصمة الخرطوم مطالبين بتحقيق العدالة، إزاء جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين المناهضين للحكومة، خلال حملة قمع قبل عامين. ويأتي التجمع الحاشد للسودانيين في الذكرى الثانية لتفريق قوات الأمن احتجاجا شعبيا نظم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في شهر نيسان/أبريل 2019 . وأعرب متظاهرون عن شكواهم من تفشي البطالة، وعبروا عن معاناة الناس حتى بعد الإطاحة بنظام البشير، فيما وجه آخرون رسالة إلى الحكومة، تفيد بأن السودانيين يستطيعون النزول إلى الشارع مجددا، إذا فشلت السلطات الحالية في تحقيق العدالة.