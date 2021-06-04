شاهد: مصنع أمريكي للجعة يقدم شرابا مجانا لمن يتقدم للتطعيم بلقاح مضاد لكوفيدـ19

في مصنع للجعة في سترلينغ من ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة، جرى تطعيم أناس بلقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيدـ19 وتقديم جعة مجانية لمن يتلقى التلقيح. وحظيت المبادرة التي نظمتها شركة بالتواي بإعجاب الوافدين، واعتبرها أحد السكان المحليين فرصة جيدة لترشف مزيد من الجعة.