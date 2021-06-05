وسط فوضى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق المحيطة ببركان جبل نيراغونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب ثورانه فقد مئات الأطفال في مدينة غوما والمناطق المحيطة بها.

وبعد أسبوعين من ثوران البركان، واصل الأهالي اليائسون البحث عن أطفالهم في المستشفيات والملاجئ ومراكز الإيواء المؤقتة التي يديرها الصليب الأحمر ومنظمات أخرى حيث يعتنون بالأطفال حتى يتم لم شملهم مع عائلاتهم.

والخميس، انتظرت مجموعة من النساء خارج خيمة الصليب الأحمر بينما قدمت أخريات معلومات عن أطفالهن لعمال الإغاثة، على أمل العثور عليهم قريبًا. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها استقبلت حوالي 180 طفلاً كانوا يبحثون عن عائلاتهم.