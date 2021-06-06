رئيس الوزراء الكونغولي يزور مرصد بركان غوما

زار رئيس الوزراء الكونغولي جان ميشال سما لوكوندي مرصد بركان غوما، كجزء من زيارة وفد حكومي إلى المدينة الواقعة شرقي البلاد، والتي تضررت بشدة من ثوران بركان نيراغونغو في 22 من الشهر الماضي.