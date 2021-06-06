شاهد: ناشطون في مجتمع المثليين يتظاهرون من أجل الحصول على حماية قانونية في طوكيو

نظم ناشطون احتجاجا في طوكيو الأحد داعين البرلمان الياباني إلى الموافقة على مشروع قانون لمكافحة التمييز يحمي حقوق مجتمع المثليين في البلاد. ووضع عشرات الناشطين وأنصار التشريع أقنعة بألوان قوس القزح ورقصوا على وقع الموسيقى أمام معبر شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية.

والقانون المقترح الذي بقي قيد النقاش منذ سنوات، يبدو أنه يكتسب زخما بعدما بدأت مجموعة من المحامين العمل عليه في العام 2015. لكن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ الحاكم رفضوا مشروع القانون الشهر الماضي، وقد ورد أن أحد النواب قال إن العلاقات المثلية تهدد "الحفاظ على الجنس البشري".

وقالت مشاركة في المسيرة تبلغ من العمر 20 عاما عرّفت عن نفسها باسم أوكوني لوكالة فرانس برس "شعرت بخيبة أمل حقا". وأضافت "أدركت أن الناس الذين ما زالوا يفكرون بنا بهذه الطريقة هم الذين يسيطرون على السياسة".

وحض الناشطون المؤيدين على مطالبة النواب باتخاذ إجراءات لإعادة مشروع القانون إلى جدول أعمالهم. وقالت أوكوني "اعتقد أنه يتعين علينا العمل بجدية أكبر (من أجل المساواة)، ولهذا السبب نحن هنا اليوم". واتهم ناشطون حقوقيون الساسة المحافظين بانتهاك الروح الأولمبية فيما تستعد طوكيو لاستضافة الاولمبياد هذا الصيف في خضم جائحة كوفيد-19.