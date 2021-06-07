شاهد: بروفينستاون في ولاية ماساشوستس الأمريكية تستعد لاستئناف مسيرات فخر المثلية

قال المدير التنفيذي لنقابة أعمال بروفينستاون في ولاية ماساشوستس الأمريكية، إن مسيرة فخر المثلية ستستأنف في المدينة، التي تعتبر ملاذا آمنا لمجتمع مثليي الجنس والمتحولين جنسيا ومزدوجي الجنس منذ عقود طويلة، وستستضيف المدينة أعدادا محدودة من المشاركين في المسيرات بعد تحديد طاقة الاستيعاب بسبب جائحة كوفيدـ19.