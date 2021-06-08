شاهد: عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس في استعراض عسكري في غزة

قام عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، باستعراض عسكري في غزة بعد أن هددت الحركة بالتصعيد مجدداً في حال اقتراب مسيرة للمستوطنين (ألغيت لاحقاً) بمناسبة يوم توحيد القدس من القدس الشرقية والمسجد الأقصى.
وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد خذر إسرائيل من تجدد المواجهات العسكرية في حال اقتربت المسيرة المقررة يوم الخميس من القدس الشرقية والمسجد الأقصى.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في العاشر من الشهر الماضي إلغاء "مسيرة الأعلام" الخاصة بإعلان إسرائيل توحيد القدس بعد ضمها في العام 1967 على أثر المواجهات التي دارت مع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة على خلفية قضية إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات الاستيطانية.
ثم ألغيت مرة ثانية أمس الإثنين بسبب خلاف حول مسارها.
No Comment المزيد من
فيديو من الجوّ لمقبرة سانتياغو في تشيلي الممتدة على مساحة 85 هكتاراً مربعاً
شاهد: أوركسترا متنقلة تعزف الموسيقى في شوارع ريو دي جانيرو
شاهد: متظاهرون يسقطون تمثال أحد مهندسي نظام المدارس الداخلية الكندية
شاهد: تفجير أبراج التبريد لمحطة توليد كهرباء في بريطانيا
شاهد: إسرائيل تطلق حملة تطعيم تخص المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 12 و15 سنة
شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات كبيرة في غرب ولاية سكسونيا الألمانية
شاهد: بروفينستاون في ولاية ماساشوستس الأمريكية تستعد لاستئناف مسيرات فخر المثلية
شاهد: ناشطون في مجتمع المثليين يتظاهرون من أجل الحصول على حماية قانونية في طوكيو
رئيس الوزراء الكونغولي يزور مرصد بركان غوما
شاهد: الغواصون في سريلانكا يتحققون من تسرب للنفط من سفينة تغرق في عرض الساحل
شاهد: اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تونس خلال مظاهرة للتنديد برفع الأسعار وللمطالبة بحل البرلمان
شاهد: احتجاجات بسبب عودة "وحوش البحر" للبندقية
شاهد: شعلة طوكيو الأولمبية تواصل جولتها باليابان في اليوم الثالث والسبعين
شاهد: الشرطة الإسبانية تجلي آلاف الأشخاص من شوارع برشلونة
شاهد: البوسنة تهدم كنيسة شيدت على أرض انتزعها الصرب من مسلمين قرب سريبرينيتسا