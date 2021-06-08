شاهد: عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس في استعراض عسكري في غزة

قام عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، باستعراض عسكري في غزة بعد أن هددت الحركة بالتصعيد مجدداً في حال اقتراب مسيرة للمستوطنين (ألغيت لاحقاً) بمناسبة يوم توحيد القدس من القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد خذر إسرائيل من تجدد المواجهات العسكرية في حال اقتربت المسيرة المقررة يوم الخميس من القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في العاشر من الشهر الماضي إلغاء "مسيرة الأعلام" الخاصة بإعلان إسرائيل توحيد القدس بعد ضمها في العام 1967 على أثر المواجهات التي دارت مع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة على خلفية قضية إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ثم ألغيت مرة ثانية أمس الإثنين بسبب خلاف حول مسارها.