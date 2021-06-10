غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الطرق والأسواق في مدينة مومباي، المركز المالي للهند، ما أدى توقف حركة النقل النقل البري، بما فيها خطوط سكك الحديد.

الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت أيضاً إلى عرقلة حملة التلقيح التي تشهدها مومباي التي تعاني بشكل كبير من جائحة كورونا والتي سجّلت 700 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و15 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.