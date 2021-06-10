شاهد: إزالة المخاط البحري في أجزاء من تركيا

تُنظف السلطات التركية كتلة ضخمة من المخاط البحري الذي أزهر في أجزاء من بحر مرمرة.

انتشر ما يسمى بـ "مخاط البحر"، وهو مادة سميكة لزجة تتكون من مركبات مخرجها كائنات بحرية، في بحر مرمرة بتركيا، وكذلك في البحر الأسود، وبحر إيجة المجاورين.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بإنقاذ مرمرة من تفشي يثير قلق علماء الأحياء البحرية، وعلماء البيئة.

وقال أردوغان إن النفايات غير المعالجة التي ألقيت في بحر مرمرة، وتغير المناخ تسببا في الوضع الحالي.

يحد البحر اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، وخمس محافظات، ومصانع ومراكز صناعية أخرى.

يقول خبراء بحار إن النفايات البشرية، والتلوث الصناعي يخنقان البحار في تركيا.

ويضيفون أن ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب تغير المناخ يساهم في المشكلة.