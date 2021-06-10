شاهد: العثور في إسرائيل على بيضة دجاج سليمة "عمرها" ألف عام

بيضة دجاج مرّ عليها ألف عام وهي بحالة سليمة، تمّ العثور عليها أثناء عمليات تنقيب أثرية تجري في مدينة يافني بإسرائيل، حسبما أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية.

هذا الاكتشاف تمّ خلال عمليات حفر وقائية لحفرة صرف صحي أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، حيث صُدم علماء الآثار لاكتشاف بيضة الدجاج القديمة، والتي تم الحفاظ عليها من خلال وجودها في البداية في فضلات بشرية داخل الحفرة.