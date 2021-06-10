شاهد: العثور في إسرائيل على بيضة دجاج سليمة "عمرها" ألف عام

بيضة دجاج مرّ عليها ألف عام وهي بحالة سليمة، تمّ العثور عليها أثناء عمليات تنقيب أثرية تجري في مدينة يافني بإسرائيل، حسبما أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية.
هذا الاكتشاف تمّ خلال عمليات حفر وقائية لحفرة صرف صحي أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، حيث صُدم علماء الآثار لاكتشاف بيضة الدجاج القديمة، والتي تم الحفاظ عليها من خلال وجودها في البداية في فضلات بشرية داخل الحفرة.
No Comment المزيد من
شاهد: فيضاناتٌ وأمطارٌ غزيرة تغمرُ طرقَ وأسواق مدينة مومباي الهندية
شاهد: إزالة المخاط البحري في أجزاء من تركيا
شاهد: مسيرة عمّالية في وارسو احتجاجاً على "انتهاك حقوق الموظفين"
فيديو من الجوّ لمقبرة سانتياغو في تشيلي الممتدة على مساحة 85 هكتاراً مربعاً
شاهد: أوركسترا متنقلة تعزف الموسيقى في شوارع ريو دي جانيرو
شاهد: متظاهرون يسقطون تمثال أحد مهندسي نظام المدارس الداخلية الكندية
شاهد: تفجير أبراج التبريد لمحطة توليد كهرباء في بريطانيا
شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات كبيرة في غرب ولاية سكسونيا الألمانية
شاهد: بروفينستاون في ولاية ماساشوستس الأمريكية تستعد لاستئناف مسيرات فخر المثلية
شاهد: ناشطون في مجتمع المثليين يتظاهرون من أجل الحصول على حماية قانونية في طوكيو
رئيس الوزراء الكونغولي يزور مرصد بركان غوما
شاهد: الغواصون في سريلانكا يتحققون من تسرب للنفط من سفينة تغرق في عرض الساحل
شاهد: اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في تونس خلال مظاهرة للتنديد برفع الأسعار وللمطالبة بحل البرلمان
شاهد: احتجاجات بسبب عودة "وحوش البحر" للبندقية
شاهد: شعلة طوكيو الأولمبية تواصل جولتها باليابان في اليوم الثالث والسبعين