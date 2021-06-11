طوابير طويلة من السيارات والدراجات الزاحفة ببطء نحو محطات الوقود في شوارع العاصمة اللبنانية، حيث تعصف أزمة اقتصادية ومالية توقفت، أو كادت، كثيرٌ من عجلات العيش الكريم في هذه البلاد التي اختبرت كل صنوف الحرب، لكّن شعبها لم يشهد، منذ أكثر من مئتي عام، أزمة اقتصادية تماثل تلك التي يعيش تحت وطأتها الآن.
ولعل أبرز تجليات الانهيار الاقتصادي في لبنان هو فقدان الليرة لأكثر من 85 في المائة من قيمتها، في حين بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، فيما خلت محال ومستودعات البلاد من السلع والمواد الضرورية ونضب الوقود في مستوعابته المركزية والتوزيعية.
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