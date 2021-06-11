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أوركسترا الهواء الطلق في بودابست

بدأت الاستعدادات لمهرجان الأوركسترا في بودابست منذ أكثر من عام، وافتتح أخيراً إذ أدّت أوركسترا بودابست شهيرة معزوفات فيما كان موسيقيوها جالسون على شاحنة عابر فوق جسر مارغريت على الدانوب...

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