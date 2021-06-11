بدأت الاستعدادات لمهرجان الأوركسترا في بودابست منذ أكثر من عام، وافتتح أخيراً إذ أدّت أوركسترا بودابست شهيرة معزوفات فيما كان موسيقيوها جالسون على شاحنة عابر فوق جسر مارغريت على الدانوب...