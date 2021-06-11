تستكمل اليونان بناء سياج بطول 40 كيلومترًا وارتفاع يزيد عن خمسة أمتار شمال شرق إيفروس، على الحدود النهرية اليونانية مع تركيا، كما بدأت بتطبيق تدابير مضادة للهجرة، بما في ذلك الكاميرات والرادار والأجهزة الصوتية بعيدة المدى، والمعروفة أيضًا باسم مدافع الصوت.

تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو اليونان بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير 2020 إنه سيسمح للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالمرور عبر تركيا.