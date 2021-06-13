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شاهد: أضرار جسيمة بأحد مستشفيات مدينة عفرين السورية بعد قصف أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قصفًا على مدينة عفرين التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل يوم السبت، كثير منهم خلال إصابة أحد المستشفيات هناك.

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وقال المرصد إن طبيبا وثلاثة من العاملين بالمستشفى وامرأتان وطفلين توفوا في مستشفى الشفاء بالمدينة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا.

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