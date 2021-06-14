شاهد: ملهى ليلي في لايبزيغ بألمانيا يفتح أبوابه لبضعة أيام فقط بغرض التجريب

أعيد افتتاح ملهى "Distillery" الليلي في لايبزيغ شرق ألمانيا، لبضعة أيام كمشروع تجريبي، يُسمح فيه لـ200 شخص بحضور الحفلات دون ارتداء أقنعة ومن دون اتخاذ مسافة الأمان، ولكن بعد تقديم هؤلاء الأشخاص نتائج اختبارين سلبيين لـكوفيد-19.

ويكون الدخول إلى الملهى الليلي بين الساعة 11 مساءً والواحدة صباحًا. بعد ذلك، لا يمكن لرواد الحفلة مغادرة الملهى لو أرادوا الخروج. وسيتم إعادة التجربة مرة أخرى في 19 يونيو المقبل، بالتعاون مع الأطباء والعلماء.